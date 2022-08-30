Последствия ДТП начали устранять на Ленинградском шоссе в Москве

Последствия аварии в данный момент устраняют на Ленинградском шоссе. Из-за ДТП перекрыта крайняя левая полоса в сторону центра. На кадрах видно, что на место уже прибыли медики и два наряда полиции.

Тем временем на Каширском шоссе движение уже восстановили, об этом сообщает Дептранс. В районе Орехово-Борисово Южное столкнулись несколько машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.