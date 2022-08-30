Новости последнего часа: шесть машин столкнулись на Каширском шоссе в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть машин столкнулись на Каширском шоссе в Москве, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в МВД.

Нужно принять среднесрочные меры по восстановлению темпов роста экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Нидерланды выступят за запрет ЕС на выдачу туристических виз россиянам. Об этом рассказал глава МИД страны Вопке Хукстра.