Еще 150 человек и 2 вертолета отправили для тушения природных пожаров в Ивановской области

В Ивановской области наращивают силы для тушения природных пожаров. К очагам направили еще порядка 150 человек и два вертолета. Таким образом, с воздуха тушат уже 12 машин. Об этом сообщили в МЧС.

Работы ведут круглосуточно. На земле работают и разведывательные группы, которые также помогают составить карты пожаров, чтобы оперативно отрезать им пути к распространению. Землю вспахивают и очищают от горючих материалов, чтобы огонь не мог пройти дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.