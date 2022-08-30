Авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве

В данный момент затруднено движение на Ленинградском шоссе. По словам очевидцев, авария произошла на участке в сторону центра.

На кадрах видно несколько полицейских машин и скорую помощь. За полицейской машиной стоит припаркованная иномарка, возможно, – это один из участников ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.