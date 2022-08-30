Новости последнего часа: криминалисты выехали на место аварии под Ярославлем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Криминалисты выехали на место аварии под Ярославлем, где погибли 4 человека, прокомментировали в СК РФ.

Еще четыре инновационных причала для электросудов привезли в Москву, сообщил Дептранс.

Заболеваемость ковидом на Кубани выросла более чем в шесть раз по сравнению с началом августа, заявили в Оперштабе.