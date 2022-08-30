Новости часа: 7 лесных пожаров ликвидировали на площади 5 га в Подмосковье за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь лесных пожаров на площади пять гектаров ликвидировали в Подмосковье за сутки. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства.

Движение на ряде улиц в центре Москвы перекроют в воскресенье, 4 сентября, для проведения велогонки. Об это рассказал Дептранс.

Более трети случаев оспы обезьян в мире приходится на Европу. Об этом заявила ВОЗ.