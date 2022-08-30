Новости часа: число погибших в аварии с бензовозом под Ярославлем увеличилось до четырех

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в аварии с бензовозом под Ярославлем увеличилось до четырех. Об этом рассказали в МВД.

Россия будет следить за тем, какое решение по визам для россиян примет ЕС, и не оставит его без ответа. Об этом заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков.

Движение поездов Казанского направления МЖД восстановят в полном объеме 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.