Дела участников элитного автопробега рассмотрят в Таганском суде

Таганский суд вернулся к делу владельцев суперкаров, которые устроили элитный автопробег в Москве. Некоторым приговор уже вынесли – административный арест или штрафы.

Кто еще остался на скамье подсудимых? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.