Число погибших в ДТП под Ярославлем выросло до четырех человек

Число погибших в ДТП под Ярославлем увеличилось до четырех человек. Об этом сообщают в пресс-службе областного управления МВД.

Среди жертв есть два фельдшера и водитель. Авария произошла утром 30 августа. На трассе столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь. После разлива топлива произошел пожар. Пламя быстро перекинулось на два дома. Возбуждено уголовное дело.

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