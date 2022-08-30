Новости последнего часа: на 77-м километре МКАД потушили горящую машину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На 77-м километре МКАД потушили горящую машину. Движение на месте затруднено, заявил Дептранс.

Бригада медиков погибла в аварии с бензовозом в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

Более 17,5 миллиона школьников начнут новый учебный год 1 сентября. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.