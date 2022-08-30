Бригада медиков погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

На трассе под Ярославлем утром столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь. После разлива топлива произошел пожар. Пламя быстро перекинулось на два дома.

Как сообщает МЧС, медики, которые находились в скорой, погибли. Всего три человека – два фельдшера и водитель. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Спасатели пытаются локализовать возгорание.

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