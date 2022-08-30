Новости последнего часа: машина скорой помощи опрокинулась на востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Машина скорой помощи опрокинулась на востоке Москвы. Обошлось без пострадавших, заявили в ГИБДД.

30 августа станет последним жарким днем лета в столице. 31 августа температура опустится с 30 до 20 градусов, рассказали синоптики.

В Москве приступили к подготовке цветников к празднованию Дня города. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.