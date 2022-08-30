Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 2 тыс гектаров за сутки

Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в экстренных службах. Спасатели продолжили борьбу с природным пожаром рядом с деревней Култуки под Рязанью.

На случай ухудшения обстановки подготовлен транспорт для эвакуации людей, сообщил врио губернатора региона Павел Малков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.