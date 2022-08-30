В Таганском суде продолжили рассматривать дела участников элитного автопробега, который в итоге разогнала полиция. Задержали более ста человек, сообщили в МВД. Материалы начали поступать в суд.

Организаторы и некоторые участники ралли получили по 15 суток административного ареста за массовое собрание людей, которое повлекло нарушение общественного порядка. Также суд назначал штрафы. Участников процесса уже привезли на заседание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.