Машина скорой помощи опрокинулась на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы

На пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы в результате аварии опрокинулась машина скорой помощи. В Дептрансе сообщили, что из-за случившегося задерживаются автобусы 772-го маршрута.

Госавтоинспекция уточнила, что скорая столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.