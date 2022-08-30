LADA Largus загорелась на МКАД

МКАД встал в обе стороны около поворота на Осташковское шоссе. Там загорелась LADA Largus. Капот автомобиля полностью выгорел. Там уже начали работу все оперативные службы.

О пострадавших данных нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.