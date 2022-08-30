Прокуратура потребовала признать песни рэпера Оксимирона экстремистскими материалами. Иск уже зарегистрировали в Замоскворецком суде, об этом сообщило агентство РИА Новости. Пока неизвестно, о каких именно материалах идет речь.

Заседание по делу еще не назначено. Представители рэпера пока не комментировали иск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.