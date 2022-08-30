Новости регионов: площадь лесных пожаров выросла в Республике Коми

Площадь лесных пожаров в Республике Коми выросла почти на 1,5 тысячи гектаров. На территории региона их около 30, только 8 удалось локализовать. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвуют почти 500 человек.

Продолжают гореть также леса в Марий Эл, Нижегородской, Ивановской и Рязанской областях. Ситуацию должны стабилизировать дожди, рассказали в МЧС России. Они начнутся уже на этой неделе.

Пожары под Рязанью взяли под контроль. Зоны распространения огня удалось локализовать, а по северной кромке практически ликвидировать пламя, сообщили в МЧС. Дополнительные силы пожарных отправляются обратно – в Москву и другие регионы. Жители эвакуированных населенных пунктов в основном вернулись в свои дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.