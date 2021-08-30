Стендап-комик Идрак Мирзализаде покинет территорию РФ за свой счет

Стендап-комик Идрак Мирзали-заде должен покинуть территорию России за свой счет. Если юморист не уедет самостоятельно, его депортируют. Об этом сообщают информагентства.

Ранее в МВД признали пребывание комика в нашей стране пожизненно нежелательным. В ведомстве пояснили: его нахождение в стране может нанести угрозу общественному порядку.

Отмечается, что в своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.