Пожар на парковке БЦ "Президент плаза" потушили

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на парковке БЦ "Президент плаза". Площадь пожара составила 15 погонных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Из-за возгорания на Кутузовском проспекте пришлось эвакуировать людей из 17-этажного здания. Как сообщили в МЧС, на минус 4-м этаже подземного паркинга загорелись обшивка труб и утеплитель.

В администрации бизнес-центра рассказали, что в этом здании работают около 10 тысяч человек. Они успели выйти еще до приезда спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.