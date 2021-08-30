Комика Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну самостоятельно – СМИ

17:15
Комика Идрака Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну самостоятельно. Об этом сообщают информагентства.
Ранее в МВД признали его пребывание в РФ пожизненно нежелательным. Комик недавно отсидел десять суток за разжигание межнациональной розни. Причиной стало выступление, посвященное проблеме аренды недвижимости в Москве.
И, как пояснили в МВД, его нахождение в стране может нанести угрозу общественному порядку.
"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", – сообщил дежурный офицер пресс-центра МВД России Артем Алентьев.
Он отметил, что МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи.
Сам комик Мирзализаде является гражданином Белоруссии. Адвокат Екатерина Духина в эфире Москвы 24 заявила, что из-за постановления МВД он не сможет легально попасть в Россию. Но, по ее мнению, это решение, скорее всего, удастся обжаловать.
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