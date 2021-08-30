Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" в Москве

Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" на Кутузовском проспекте в Москве, в целях безопасности эвакуированы 10 тысяч человек.

На месте возгорания наблюдается плотное задымление. Очаг пожара устанавливается.