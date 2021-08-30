МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде

МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.

В МВД отметили, что Мирзализаде в своем публичном выступлении допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.

Ранее Мосгорсуд признал законным 10-дневный арест Мирзализаде. Ранее такое решение принял Таганский суд Москвы, который посчитал шутку стендапера разжиганием вражды. Идрака поддержали его коллеги. Сам он вину не признал, но при этом попросил прощения у всех, кого задели его слова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.