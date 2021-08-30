Пассажиры рейса Петербург – Москва поругались с бортпроводницей

Пассажиры рейса "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга в Москву поругались с бортпроводницей. Ссору они снимали на видео. На кадрах двое мужчин требуют от девушки по имени Ксения назвать фамилию. Она отказывается, ссылаясь на то, что это персональные данные.

Пассажиры утверждают, что им нахамили и они имеют право снимать стюардессу и требовать ее назвать фамилию. Но на самом видео хамят и матерятся мужчины.

В комментариях в соцсетях пользователи в основном подержали бортпроводницу, а пассажиров назвали "хамлом" и "быдлом". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.