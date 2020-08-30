Крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров тушат в Новосибирске

Поступило сообщение о крупном пожаре из Новосибирска – там горят складские помещения около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Огнем охвачено четырехэтажное здание. На месте работают пожарные. В тушении задействуют специальный поезд.

По данным МЧС, горит лакокрасочная камера. Столб черного дыма хорошо виден даже в других районах города. Внутри горящего здания располагалось 12 организации. Там хранились шины и лакокрасочная продукция, а еще было организовано производство пластиковых окон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.