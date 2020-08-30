Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

30 августа 2020, 20:15

Происшествия

Крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров тушат в Новосибирске

Крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров тушат в Новосибирске

Трехлетний ребенок чуть не улетел на воздушном змее

Детей, пострадавших в ДТП в ТиНАО, эвакуировали вертолетом

В торговом центре Колумбус на Варшавском шоссе проводится эвакуация

В Москве эвакуировали сразу два торговых центра

В Москве эвакуируют торговый центр на Рязанском проспекте

Санитарный вертолет эвакуировал детей с места ДТП на Киевском шоссе

На Киевском шоссе столкнулись 4 автомобиля

Автобус Махачкала – Москва перевернулся в Дагестане

Новости мира: взрыв в Италии, обрушение отеля в Китае и протесты в Берлине

Поступило сообщение о крупном пожаре из Новосибирска – там горят складские помещения около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Огнем охвачено четырехэтажное здание. На месте работают пожарные. В тушении задействуют специальный поезд.

По данным МЧС, горит лакокрасочная камера. Столб черного дыма хорошо виден даже в других районах города. Внутри горящего здания располагалось 12 организации. Там хранились шины и лакокрасочная продукция, а еще было организовано производство пластиковых окон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия видео Иван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика