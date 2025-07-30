Новости регионов: сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке

Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда явления оценивалась в 8,8 балла. Затем последовала серия подземных толчков магнитудой от 5 баллов. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек.

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании "Ангара". Речь о документе, который позволял компании ремонтировать самолеты и их компоненты. Внеплановая проверка ведомства выявила, что компания оформляла бумаги, но фактически работы не проводила и не использовала необходимые инструменты и оборудование.

Мощный ливень с градом накрыл Барнаул. В результате затопило некоторые улицы города, а движение местами оказалось заблокировано. По словам очевидцев, вода залилась в автобусы и на первые этажи домов. Часть жителей остались без электричества.