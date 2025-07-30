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30 июля, 13:15

Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения

Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения

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Режим повышенной готовности ввели в Камчатском крае после землетрясения. На данный момент специалисты обследуют здания на предмет разрушений. Полная проверка займет около недели.

Пока местные жители и туристы приходят в себя после мощных толчков. С одного из пляжей прямо во время землетрясения спасатели эвакуировали 60 отдыхающих, которые находились в опасной зоне цунами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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