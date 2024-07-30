Концентрации вредных веществ в районе пожара в Екатеринбурге не выявлено

В районе пожара на территории НПО автоматики имени Семихатова концентрации вредных веществ не выявлено. Огонь вспыхнул на крыше 8-этажного здания.

Вскоре после этого обрушились стены и кровля, пламя перекинулось на соседний цех. Сотрудников оперативно эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. По предварительным данным, причина пожара носит бытовой характер.

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