Новости регионов: смерч раскидал по полосе четыре самолета в Нижнекамске

Смерч устроил погром в аэропорту Нижнекамска. Вихрь раскидал по полосе четыре редких самолета Diamond-42, принадлежащих Петербургскому университету гражданской авиации. Всего таких в стране – меньше 50. Также стихия повредила вертолет. Кроме того, смерч сорвал обшивку со зданий, повалил деревья и забор.

Тем временем в Екатеринбурге ликвидировали серьезный пожар. Там загорелось здание НПО автоматики академика Семихатова, в котором изготавливают аппаратуру для ракетно-космической техники. Огонь охватил 800 квадратных метров, сообщили в МЧС России. Часть кровли обрушилась. Персонал предприятия успели эвакуировать. К тушению привлекли почти 60 пожарных и больше 20 единиц спецтехники.

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