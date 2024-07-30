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Новости

30 июля, 14:15

Происшествия

Новости регионов: склад с поликарбонатом загорелся в Ростовской области

Новости регионов: склад с поликарбонатом загорелся в Ростовской области

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В Ростовской области спасатели тушат крупный пожар на складе с поликарбонатом. Огонь охватил 500 квадратных метров здания. На месте ЧП работают 45 специалистов и 15 единиц техники. К этому моменту распространение пламени удалось остановить.

Тем временем в Новороссийске после сильного ливня затопило несколько улиц. Из-за этого несколько автомобилей едва не уплыли. На территории Краснодарского края введено штормовое предупреждение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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