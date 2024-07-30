Новости мира: оползень сошел в индийском штате Керала

Россиян нет среди погибших и пострадавших при сходе оползня в Индии, сообщил почетный консул РФ Ратиш Наир. Трагедия произошла в штате Керала: оползень смыл дома в четырех деревнях, без жилья остались порядка 400 семей. Власти разрабатывают план эвакуации людей по воздуху.

Тем временем в Пекине из-за сильных ливней ввели режим экстренного реагирования. Все городские службы выходят на круглосуточное дежурство. Жителей столицы Китая попросили не покидать свои дома. Отмечается, что в 2024 году рекордные ливни и наводнения фиксируют почти по всей территории Китая.

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