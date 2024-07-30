Новости регионов: пятно нефтепродуктов обнаружили у берегов Сахалина

Огромное пятно от нефтепродуктов заметили у берега в Корсаковском районе на Сахалине. Один из местных жителей снял видео и передал его в министерство экологии региона. Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор уже обследуют участок. Специалисты возьмут пробы и проведут лабораторный анализ.

Тем временем в Волгоградской области частично восстановили движение поездов на месте аварии. Составы пошли по одному пути на перегоне Гремячая – Котельниково. В этом месте днем 29 июля "КамАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер. Часть состава сошла с рельсов. Травмы получили около 140 пассажиров.

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