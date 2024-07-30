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Новости

30 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: движение поездов на месте ЧП восстанавливают в Волгоградской области

Новости регионов: движение поездов на месте ЧП восстанавливают в Волгоградской области

Новости регионов: девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом

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Авария произошла в районе пересечения проспекта Мира и Банного переулка

Пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда предоставили временное размещение

В Волгоградской области частично восстановили движение поездов на месте аварии. Составы пошли по одному пути на перегоне Гремячая – Котельново. В этом месте в понедельник, 29 июля, "КамАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер. С рельсов сошли девять вагонов, травмы получили около 140 пассажиров.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге электросамокатчикам запретят парковаться в центре города. Власти пошли навстречу пожеланиям местных жителей и туристов. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в День ВМФ, когда вводился временный запрет на парковку электросамокатов, люди лично благодарили его за принятое решение и просили сохранить такие меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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