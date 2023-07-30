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Новости

30 июля, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Автомобиль перевернулся на Косинском шоссе в Москве

Новости часа: Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте

Число госпитализированных из-за урагана в Марий Эл увеличилось до 16

Новости часа: синоптики рассказали о погоде в столице в первые дни августа

Движение в районе "Москвы-Сити" в столице восстановили

Девять человек спасли из горящей пятиэтажки в Махачкале

Новости часа: 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Две башни в "Москве-Сити" повреждены из-за атаки беспилотников

Автомобиль пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути в Феодосии

Движение в районе офисных башен "Москва-Сити", которые были повреждены украинскими беспилотниками, восстановлено, сообщили в столичном Дептрансе. Ремонт разбитых фасадов продолжается. В Минобороны заявили, что два дрона упали под действием средств радиоэлектронной борьбы. И ещё один аппарат сбили в Одинцовском районе.

Число погибших в ДТП на Урале возросло до трех человек – в больнице скончался ребенок, сообщили в Минздраве Свердловской области. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

На Косинском шоссе в Москве перевернулась машина. Момент ДТП попал на видео. Водитель не справился с управлением в узком месте и наехал на строительное ограждение, от удара автомобиль опрокинуло. Серьезно никто не пострадал.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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