Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Движение в районе офисных башен "Москва-Сити", которые были повреждены украинскими беспилотниками, восстановлено, сообщили в столичном Дептрансе. Ремонт разбитых фасадов продолжается. В Минобороны заявили, что два дрона упали под действием средств радиоэлектронной борьбы. И ещё один аппарат сбили в Одинцовском районе.



Число погибших в ДТП на Урале возросло до трех человек – в больнице скончался ребенок, сообщили в Минздраве Свердловской области. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

На Косинском шоссе в Москве перевернулась машина. Момент ДТП попал на видео. Водитель не справился с управлением в узком месте и наехал на строительное ограждение, от удара автомобиль опрокинуло. Серьезно никто не пострадал.

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