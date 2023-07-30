Новости часа: 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах. Об этом сообщают местные власти.

На Московском урбанистическом форуме представят робота-уборщика. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Около 15 тысяч ответных СМС-уведомлений выслал столичный сервис по вопросам городского транспорта. Об этом рассказывает Дептранс Москвы.