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Новости

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Происшествия

Новости часа: 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Новости часа: 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Две башни в "Москве-Сити" повреждены из-за атаки беспилотников

Автомобиль пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути в Феодосии

Новости часа: уголовное дело возбудили после гибели восьми туристов в Марий Эл

Грузовик задел несколько легковых автомобилей на трассе М-4 "Дон" и перевернулся

СК возбудил уголовное дело после гибели восьми туристов в Марий Эл во время шторма

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Московском регионе

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в столичном регионе

Число пострадавших при обстреле Таганрога увеличилось до 22 человек

Беспилотники повредили две офисные башни в "Москве-Сити" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах. Об этом сообщают местные власти.

На Московском урбанистическом форуме представят робота-уборщика. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Около 15 тысяч ответных СМС-уведомлений выслал столичный сервис по вопросам городского транспорта. Об этом рассказывает Дептранс Москвы.

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