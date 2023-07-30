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14:45

Общество

Новости часа: уголовное дело возбудили после гибели восьми туристов в Марий Эл

Новости часа: уголовное дело возбудили после гибели восьми туристов в Марий Эл

Грузовик задел несколько легковых автомобилей на трассе М-4 "Дон" и перевернулся

СК возбудил уголовное дело после гибели восьми туристов в Марий Эл во время шторма

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Московском регионе

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в столичном регионе

Число пострадавших при обстреле Таганрога увеличилось до 22 человек

Беспилотники повредили две офисные башни в "Москве-Сити" в столице

Автомобиль въехал в машину дорожных рабочих на МКАД

Беспилотники повредили две офисные башни в "Москве-Сити"

Беспилотники атаковали башни "Москва-Сити" в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После гибели восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл из-за урагана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.

Проекты по программе "Мой район" презентуют на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках". Информация появилась на сайте форума.

В Москве с начала июля выпало 180% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Метеобюро.

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