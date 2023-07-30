Новости часа: уголовное дело возбудили после гибели восьми туристов в Марий Эл

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После гибели восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл из-за урагана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ.

Проекты по программе "Мой район" презентуют на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках". Информация появилась на сайте форума.

В Москве с начала июля выпало 180% месячной нормы осадков. Об этом сообщает Метеобюро.