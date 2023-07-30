СК возбудил уголовное дело после гибели восьми туристов в Марий Эл во время шторма

Уголовное дело возбудили после гибели восьми человек в палаточном лагере в Марий Эл. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Буря прошла возле лесных озер. Сильный ветер повалил деревья на палаточный лагерь и припаркованные машины, где укрывались люди. 10 человек госпитализировали, двое остаются в тяжелом состоянии.

Как отмечают местные власти, туристическая группа не была зарегистрирована в спасательных службах. На месте сих пор продолжают работать спасатели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.