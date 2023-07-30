Новости мира: 200 тыс человек в США остались без электричества из-за грозы

Сильная гроза обрушилась на Вашингтон. Порывы ветра превышают 100 километров в час, ураган сопровождается ливнем. 200 тысяч человек в США остались без электричества. Повреждены некоторые здания и автомобили. Данных о пострадавших пока нет.



Шторм с градом обрушился и на столицу Канады. Буря обесточила несколько районов Оттавы. Без электричества остались около 10 тысяч человек.

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