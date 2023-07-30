Новости регионов: девять человек погибли из-за урагана в Приволжском федеральном округе

Девять человек погибли из-за урагана в Приволжском федеральном округе – среди них есть дети. Пострадали более 70 человек. В Марий Эл буря прошла возле озер Таир и Яльчик. На месте происшествия работают экстренные службы. Там уточняют, что все происшествия с погибшими и пострадавшими произошли на необорудованных территориях отдыха с палатками.

В Казани шквалистый ветер повредил некоторые крыши. 30 июля в регионе ожидаются грозы, град, ливни, а скорость ветра прогнозируется до 28 метров в секунду. Жителей просят не покидать дома без необходимости.



Пожар в Ульяновской области, охвативший более 120 гектаров, локализован. Там загорелась свалка, затем пламя перекинулось на два нежилых дома и лес.

Большая очередь на "Роза Хутор" образовалась в Сочи. Из-за штормящего моря туристы решили уйти с пляжей и массово отправились в горы. Сотрудники курорта стараются помочь посетителям и в громкоговорители объясняют, в каком направлении идти.

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