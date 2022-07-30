В Химках загорелся склад с картоном

Крупный пожар произошел на складе с картоном в микрорайоне Сходня в Химках. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

На видео, которое прислали телезрители, виден густой дым и открытый огонь. В настоящее время пожар потушен, информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, задымление произошло на территории 20-го таксомоторного парка на Алтуфьевском шоссе. На кадрах с места происшествия виден густой белый дым, который заволакивает улицу.

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