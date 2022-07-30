Очевидцы сообщили о задымлении на территории 20-го таксомоторного парка на Алтуфьевском шоссе. На кадрах видно густой белый дым, который заволакивает улицу.

Открытого пламени при этом не наблюдается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

