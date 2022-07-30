Грузовик и легковушка столкнулись на СВХ

На Северо-восточной хорде легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии последний опрокинулся на дорогу, у него оторвало бампер.

Движение в районе ДТП в сторону бульвара Рокоссовского затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

