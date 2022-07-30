Москвичам рассказали о главных мировых событиях

Популярный турецкий курорт Мармарис пострадал от лесных пожаров. Огонь подобрался к домам, виллам и отелю, местных жителей экстренно эвакуировали. В ликвидации возгорания были задействованы пять самолетов, восемь вертолетов. Пожар в настоящий момент локализован. По данным местных властей, никто не пострадал. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

Мощнейшее наводнение в американском штате Кентукки унесло жизни по меньшей мере 19 человек. На данный момент неизвестно, сколько еще людей считаются пропавшими без вести. Губернатор региона назвал бедствие одним из "худших и разрушительных событий в истории Кентукки". С четверга на штат обрушились ливни, в результате некоторые дома затопило, жители были вынуждены дожидаться спасателей на том, что осталось от жилищ.

В горах Гудаури в Грузии разбился вертолет Пограничной полиции МВД. Экипаж судна вылетел на помощь потерпевшим крушение парапланеристам и должен был достать их из ущелья. В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе иностранный турист.

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