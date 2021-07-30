Кафе загорелось на юго-западе Москвы

В кафе на юго-западе Москвы произошел пожар. Здание загорелось на Профсоюзной улице.

По информации источника, люди успели эвакуироваться. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.