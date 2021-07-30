Скончался пострадавший при взрыве на химкомбинате "Каменский"

Скончался один из пострадавших во время пожара на химкомбинате в Ростовской области. Эту информацию подтвердили в Минпромторге. Взрыв и дальнейшее возгорание произошли на предприятии в городе Каменске-Шахтинском.

В результате инцидента химические ожоги получили 7 человек. Все они рабочие завода. У некоторых поражено до 100 процентов тела.

Создана специальная комиссия для расследования произошедшего. О причинах взрыва пока ничего неизвестно. Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены компенсации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.