Лихач на самокате сбил пенсионерку в Москве

В Москве пенсионерка оказалась в больнице после того, как ее сбил лихач на самокате. У женщины диагностировали многочисленные ушибы конечностей, а также груди. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.



Тем временем Следственный комитет проверяет точки проката электросамокатов в столице. Начали с Парка Горького – там все чаще самокатчики стали врезаться в прохожих, в том числе и детей.

СК интересуют частные пункты проката – есть ли у них разрешение и надежный ли у них транспорт. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.