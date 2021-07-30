Поджог стал основной версией пожара на складе в Марьине

Причиной крупного пожара на складе в Марьине мог стать поджог. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы. Эту версию рассматривают как основную. Однако в разработке есть еще две: короткое замыкание и брошенный окурок.

ЧП произошло в ночь на 30 июля. На улице Перерва загорелся пятиэтажный склад. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили более 30 единиц техники, в том числе вертолет. Только к пяти утра удалось справиться с огнем. Пострадали двое сотрудников Федеральной противопожарной службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.