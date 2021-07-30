Москвичам рассказали о пожаре в Мариьне

Пожар на складе, который произошел на юго-востоке столицы, пришлось тушить почти 5 часов. Легкое задымление буквально за час разрослось до пожара колоссальных размеров. Очевидцы говорят, что запах гари чувствовался в нескольких десятках километров от места пожара.

Из-за высоких температур рухнула конструкция, разделив здание на две части. По предварительным данным, на складе хранились строительные и лакокрасочные изделия. Из-за масштабов пожара сбить пламя было трудно, поэтому в воздух подняли пожарные вертолеты.

Под утро пожар локализовали на площади в 2 000 квадратных метров. Ликвидация была объявлена в 04:52.

Погибших нет. Ранее сообщалось о том, что пострадало двое пожарных, но позже выяснилось, что они получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.