Крупный пожар произошел на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел крупный пожар. В столичном районе Марьино, на улице Перерва, загорелись склады.

Начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов рассказал, что пожар локализован на площади 2 000 квадратных метров.

Он уточнил, что в тушении было задействовано 28 единиц техники, 82 человека и 2 вертолета, которые совершили 25 сбросов воды.

В МЧС также сообщили, что погибших и пострадавших в пожаре нет. Кроме того, нет и нарушения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.