В Марьине потушили пожар на складе

Пожар на складе со строительными материалами в Марьине полностью ликвидировали. Площадь возгорания достигла 2 000 квадратных метров.

Ликвидация была объявлена в 04:52. В тушении принимали участие пожарно-спасательные подразделения и вертолеты МАЦ.

О пожаре стало известно в ночь на пятницу в 00:17. Возгорание возникло в здании по адресу улица Перерва, дом 11, строение 27.

На борьбу с огнем бросили все силы, но справиться сразу не получилось. Через некоторое время здание склада частично обрушилось.

Пострадавших среди населения нет. Сообщалось, что во время тушения травмы получили двое спасателей. Но после оказания первой помощи от госпитализации они отказались.

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.